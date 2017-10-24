Душанбе с рабочим визитом посетит президент Азиатского банка развития

2017-10-24 15:40 | www.trend.az | 3

Завтра в Душанбе с рабочим визитом, который продлится 3 дня, прибудет президент Азиатского банка развития Такехико Накао.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в представительстве Азиатского банка развития в Республике Таджикистан, ожидается, что Накао встретится с руководством страны и посетит места реализации проектов.

Он также выступит на 16-й Министерской конференции программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 27 октября в Душанбе.

По результатам своего рабочего визита Накао совместно с Министром экономического развития и торговли РТ Нематулло Хикматуллозода даст пресс-конференцию в Душанбе.

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