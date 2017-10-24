Спикер парламента Молдовы назначил министра обороны вопреки мнению Додона

2017-10-24 16:30 | www.apa.az | 3

Министром обороны Молдовы стал вице-председатель Народно-европейской партии Евгений Стурза.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, церемония принятия присяги состоялась в резиденции президента Игоря Додона. Как заявил спикер парламента Андриан Канду, назначение прошло в рамках специальной процедуры, так как президент дважды отклонял кандидатуру Стурзы, на которой настаивал премьер Павел Филип.

«Сегодня ставится точка в кризисе, в котором мы оказались. Надеюсь, больше мы не окажемся в подобном кризисе», — заявил Канду на церемонии.

Додон, со своей стороны, назвал назначение нелегитимным. «Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки», — написал он в Facebook.



По мнению Додона, эта ситуация подтверждает необходимость перехода от парламентской к президентской форме правления.

«Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства. Не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан», — написал президент, напомнив, что отправить его в отставку может только народ.

Пост министра обороны Молдовы пустовал с конца 2016 года, когда Додон отправил в отставку Анатолия Шалару. Все это время обязанности главы ведомства исполнял Георгий Галбура. В сентябре премьер-министр предложил кандидатуру Струзы, но Додон отклонил ее и рекомендовал назначить министром обороны Виктора Гайчука, который ранее уже возглавлял Минобороны.



Премьер с этой рекомендацией не согласился и повторно предложил назначить Струзу, а Додон снова отказался это сделать. По закону президент может отклонять кандидатуру только один раз, а на второй обязан утвердить ее. В результате правительство обратилось в Конституционный суд, который решил, что отказ президента представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. Однако в каждом конкретном случае они должны просить разрешения Конституционного суда.

Позже правительство снова обратилось в КС с просьбой уточнить, кто именно — премьер или спикер — сможет назначить министра обороны. Из ответа суда следует, что сделать это могут и тот, и другой.

В Молдовы парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.



