Прогноз погоды от синоптиков

2017-10-24 12:48 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается. Утром и вечером слабый туман, изморось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 18-22, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове 25-26 октября вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

A.M.

