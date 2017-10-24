В отличие от США Турция основывается на фактах - Эрдоган

2017-10-24 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В отличие от США Турция утверждает, что-либо, основываясь на фактах, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что США утверждают, что отряды YPG и PYD не являются террористическими организациями, в то время как в сирийском городе Ракка отряды YPG и PYD выставили портреты лидера террористической организации РПК Абдуллаха Оджалана.

"Турция уже не та страна, которую можно обманывать", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что действия США по отношению к Турции ни как не укладываются в понятие союзнических отношений.

Отметим, что ранее Эрдоган также отметил, что США трудно отнести к цивилизованным странам, так как там наблюдаются серьезные проблемы с правами человека.

"После того как в США был выдан ордер на арест моих телохранителей, я не могу назвать эту страну цивилизованной", - сказал Эрдоган,

По его словам, декларируемые принципы партнерства между США и Турцией на деле не действуют.

Отметим, что 15 июня США выдали ордер на арест телохранителей Эрдогана, которые разгоняли демонстрантов в Вашингтоне, среди которых были сторонники РПК.

"Когда я находился в США, члены РПК организовали акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предпринимала. Вчера арестовали двух наших граждан, в отношении 12 моих охранников были приняты решения об аресте. Что это за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я ее везу в Америку", - задался резонным вопросом президент Турции, комментируя данный факт.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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