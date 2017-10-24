Дипломат: «Правительство Ирака ведет работу с Азербайджаном по вопросу оставшихся детей»

2017-10-24 16:42 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадиль Авад Аль-Шувейли. Он сказал, что малолетний ребенок был передан правительственным органам Азербайджана: «Вопрос в связи с остальными детьми – это вопрос безопасности, я ничего не могу сказать. Правительство Ирака ведет с Азербайджаном работу по вопросу оставшихся детей».

Отметим, 2-летняя Хадиджа и 3-летний Абдулла были найдены на территориях, освобожденных от оккупации ИГ в Сирии. Сообщается, что их родители погибли. В российских СМИ распространена информация о том, что детей на подконтрольные ИГ территории отвезли их родители. После того, как эти территории были очищены от террористов, дети были отвезены силами безопасности в Ирак. Дети не могут предоставить полную информацию о себе, однако на представленных видеоматериалах Абдулла говорит о том, что его родители умерли.

Некоторое время назад Абдулла был привезен в Азербайджан и передан дедушке.