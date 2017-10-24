Новруз Мамедов: Ситуация с Джорджем Соросом меняется

2017-10-24 13:10 | www.oxu.az | 4

«Плутоватый актер международной политики и международных отношений Джордж Сорос привык, чтобы с ним всегда соглашались».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по внешней политике Новруз Мамедов.

Он выразил свое отношение к ситуации, сложившейся в связи с создателем фонда «Открытое общество» американским миллиардером Джорджем Соросом:

«Однако видно, что ситуация начинает меняться, причем из Европы».

Отметим, сообщение о том, что Джордж Сорос выделил 75% своей прибыли на то, чтобы продвинуть свою политическую и социальную программу, вызвало потрясение во всем мире, и многие демократически избранные лидеры выразили страх, что против чистого веса его миллиардов, используемых для покупки политиков и журналистов, будет трудно бороться. Победивший на парламентских выборах в Австрии глава МИД этой страны Себастьян Курц сказал, что отпущено 28 дней для закрытия в его стране структур фонда «Открытое общество».

A.M.