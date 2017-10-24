Азербайджан - одна из стран, в которой на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев - глава МИД (версия 3)

2017-10-24 16:01 | www.trend.az | 0

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из стран, в которой на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев. Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал, выступая на встрече высокого уровня на тему "Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев", организованной в рамках Средиземноморской конференции ОБСЕ.

Министр отметил, что, несмотря на освещение тяжелого положения беженцев и мигрантов, международное сообщество не должно забывать вынужденных переселенцев, состоящих из миллионов мужчин, женщин и детей, подвергшихся угрозе из-за конфликтов и живущих в тяжелых условиях в различных частях мира.

"Верховный комиссариат ООН по делам беженцев сообщил, что число вынужденных переселенцев по всему миру достигло рекордного уровня – 41 миллиона человек. Ситуация миллионов вынужденных переселенцев нуждается в большем внимании, в других, более продуманных подходах для предотвращения подобных случаев, в устранении причин, лежащих в корне проблемы, а также в совместной деятельности на всех уровнях. Мы убеждены в том, что ОБСЕ должна играть роль платформы для оценки всесторонних ответных мер организации для защиты прав вынужденных переселенцев", - сказал министр.

По его словам, щепетильность, с какой Азербайджан относится к вопросу вынужденных переселенцев, понятна.

"Вынужденное переселение в моей стране - результат оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов и продолжающейся военной агрессии со стороны Армении, грубо нарушающей международное право и соответствующие резолюции СБ ООН. Грубо нарушив международное гуманитарное право, Армения осуществила политику этнической чистки против почти одного миллиона азербайджанцев, проживавших в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях. Это превратило Азербайджан в одну из стран, где на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев. Сейчас в связи с ростом населения число вынужденных переселенцев превысило 1,2 миллиона человек. Единственный путь решения проблемы вынужденных переселенцев – их безопасное возвращение на свои земли, и это продолжает оставаться главным приоритетом для моего правительства. До решения проблемы вынужденных переселенцев мое правительство продолжает работы для улучшения их жилищных условий. За последние 20 лет было инвестировано шесть миллиардов долларов, что привело к заметному снижению уровня бедности и безработицы среди вынужденных переселенцев. До этого 250 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены домами и квартирами. Тем не менее вышеуказанные меры не рассматриваются как постоянная местная интеграция», - сказал Мамедъяров.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнул, что для обеспечения права на добровольное и безопасное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома после вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу «Великое возвращение».

«Другой беспокоящий Азербайджан момент заключается в том, что большое значение имеет особое внимание, которое должно уделяться попыткам некоторых политических лидеров использовать мигрантов в своих личных интересах в то время, когда международное сообщество ищет действенные пути выхода из миграционного кризиса, с которым оно столкнулось. Политика, проводимая Арменией с целью переселения на оккупированные азербайджанские территории армян из Сирии, нарушая международное право, в частности четвертую Женевскую конвенцию 1949 года и Дополнительные протоколы, является наглядным примером попыток использования человеческих страданий в незаконных целях», - сказал азербайджанский министр.

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