Иракский депутат: «Восстановление контроля над Киркуком придало импульс освобождению других территорий»

2017-10-24 16:56 | www.apa.az | 3

Во дворе посольства Ирака в Азербайджане состоялось мероприятие в связи с восстановлением контроля над Киркуком.

Как сообщает АПА, временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадиль Авад Аль-Шувейли сказал, что в мероприятии принимают участие представители иракской диаспоры в Азербайджане и иракские студенты: «Цель мероприятия – демонстрация поддержки единству Ирака. В мероприятии принимают участие представители всех народов, проживающих в Ираке. Они тоже поддерживают единый Ирак. Восстановление власти над Киркуком придало импульс освобождению других территорий и дало возможность властям Ирака продвинуться на другие территории».

По словам дипломата, в Киркуке проживают представители многих народов: «Восстановление контроля иракской федеральной власти над этими территориями хороший показатель. Нефть Ирака и контрольно-пропускные пункты принадлежат Ираку».