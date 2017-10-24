Применение режима плавающего курса может быть продлено

2017-10-24 13:20 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане объявлены приоритетные направления денежной политики на 2018-2021 годы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года.

В документе подчеркивается, что учитывая значимость режима плавающего курса для надежной защиты экономики от негативных внешних шоков и равновесия платежного баланса, как предусловие таргетирования инфляции планируется продолжение применения режима плавающего курса.

A.M.