США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России до конца года

2017-10-24 16:04 | www.trend.az | 4

Представители США и Украины в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией России до конца 2017 года. Об этом сообщил во вторник начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь, передает ТАСС.

"До конца года планируется еще один совместный с США наблюдательный полет над территорией РФ", - сказал он.

По его словам, в этому году Украина уже участвовала вместе с Канадой, США и Швецией в аналогичном наблюдательном полете на Россией.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, он устанавливает режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. Документ вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

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