В Миграционный кодекс Азербайджана вносятся изменения

2017-10-24 13:40 | www.oxu.az | 4

До тех пор, пока суд не освободит осужденных граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства от оставшейся части наказания или пока заключенный не отбудет оставшуюся часть основного наказания, их право на выезд из страны будет временно ограничено.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим в Миграционный кодекс вносятся изменения.

Согласно дополнению к статье 9 (право граждан Азербайджанской Республики на выезд из страны и въезда в страну) кодекса, в случае если в отношении беременных женщин или лиц с малолетними детьми принято решение об отложении отбывания наказания, до тех пор пока суд не освободит осужденных от оставшейся части наказания или пока заключенный не отбудет оставшуюся часть основного наказания, их право на выезд из страны будет временно ограничено.

Это найдет отражение и в порядке временного ограничения на въезд в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно Уголовному кодексу, суд может отложить отбывание срока наказания заключенным беременным женщинам и мужчинам, воспитывающим в одиночку ребенка, до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет.

A.M.