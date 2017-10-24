Известное литовское издание опубликовало статью о нагорно-карабахском конфликте (ФОТО)

2017-10-24 16:14 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Литовский журналист Айданас Пралейка, посетивший отвоеванную азербайджанскую деревню Джоджуг Мерджанлы, опубликовал в издании «Lietuvos žinios» статью об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

В статье говорится, что 74-летний дедушка, с которым встретились представители информационного агентства «Lietuvos žinios» в его доме в Баку, в микрорайоне, построенном для беженцев, когда-то работал учителем русского языка в Зангеланском районе, граничащем с Арменией и Ираном. Сегодня его родина является частью оккупированной Арменией азербайджанской территории.

Как рассказал «Lietuvos Žinios» господин Кубиев, ставший изгнанником в своей же стране, армянские силы окружили его район в 1993 году. Соседние районы были уже оккупированы, жители Зангелана были отрезаны от остального Азербайджана. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев договорился с соседним Ираном о том, чтобы азербайджанцы могли выйти из окружения через территорию этой страны.

«У нас не было возможности взять какое-либо имущество, мы радовались, что нам удалось уйти живыми и спасти детей», – рассказывал дедушка, старший сын которого в то время воевал на фронте в другом районе. Собеседнику «Lietuvos Žinios» повезло – в 1993 году не погиб ни один из его родственников, однако он потерял друзей. Теперь глава семейства, его четверо детей и девять внуков живут в том самом микрорайоне, построенном на государственные средства.

«Раньше мы дружно жили с армянами, как хорошие соседи. Мы никогда не думали и не верили, что соседи придут нас убивать», – рассказывал дедушка. Он рассуждал, «почему так случается в мире», что в Азербайджане до сих пор живут люди разных национальностей и исповедующие разные религии, а Армения стала практически моноэтнической страной.

Из дома изгнан миллион человек

В Европе нередко случается путаница из-за того, сколько всего беженцев в Азербайджане, поскольку чаще всего считаются только те люди, которые были вынуждены покинуть свои дома во время Карабахской войны. Путаются и потому, что часто ошибочно думают, что оккупирован только Нагорный Карабах, хотя на самом деле оккупирована еще часть территории Азербайджана, более чем вдвойне превышающая эту область. В то время наплыв беженцев начался еще в советские времена – в 1988-1992 годах в Азербайджан хлынула первая волна в 250 тысяч человек. Это были изгнанные с территории Армении азербайджанцы.

Еще около 700 тысяч беженцев покинули свои дома, когда армянская агрессия оторвала не только Нагорный Карабах, но и еще семь соседних азербайджанских районов. Учитывая естественный прирост, число беженцев в Азербайджане превысило один миллион.

Мир склонен забыть давно проявленную агрессию, поскольку в мире постоянно вспыхивают новые войны, приходится заботиться о новых беженцах. Азербайджанцы чувствуют обиду по этому поводу – похоже, что всем удобнее забыть и миллионе беженцев и причину, по которой им пришлось бежать из родных домов.

Нет надежды, что найдут тех, кто провел этническую чистку

Азербайджанцы, вынужденные бежать во время Карабахской войны и ранних этнических чисток, – не единственные жертвы агрессии. Тысячи людей еще считаются пропавшими без вести. По словам заместителя руководителя азербайджанской Военной прокуратуры (расследует преступления против человечности во время войны) Эмиля Тагиева и руководители отдела расследований Рауфа Мамедова, военнопленными стали множество азербайджанцев, из которых только часть вернулись на родину. О судьбах оставшихся ничего неизвестно.

Азербайджанская Военная прокуратура расследует множество совершенных во время агрессии преступлений - от геноцида до истязаний военнопленных. В числе их - Ходжалинская резня, ставшая национальной трагедией. В этом городке в 1992 году армянские солдаты, поддерживаемые моторизованной российской пехотой, убили 613 жителей, среди них – 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков.

Ютились где попало

«Теперь жизнь совершенно иная. Мы 20 лет жили в общежитии, в котором даже не всегда была вода», – рассказывал некогда бежавший из Зангелана учитель.

Как сказал «Lietuvos Žinios» заместитель руководителя Госкомитета по делам беженцев Фуад Гусейнов, в Азербайджане все еще живут в трудных условиях около 400 тысяч беженцев, ожидающих поддержки государства.

Программа поселения беженцев была запущена в 2004 году. До этого у изгнанных в 1988-1993 годах из своих домов людей не было приличного жилья. Самая сложная ситуация была в первые года, когда у еще только создающегося государства не было сил для подходящего обеспечения беженцев. Их ситуация начала улучшаться, когда Азербайджан стал считать нефтяную прибыль. В 2001 году первые «нефтяные доллары» также были направлены на улучшения условий жизни беженцев.

Поселившиеся на окраине Баку беженцы, как и другие разделившие эту же судьбу люди, годами были вынуждены ютиться где попало – в палатках, вагонах-домах, районных школах и детских садах – в любых помещениях, которые им давались. Последние беженцы из палаточных городков были переселены в 2007 году.

Беженцы, которым довелось общаться с «Lietuvos Žinios», ютились в общежитии бакинской нефтяной академии. Условия часто были такими, что беженцы-азербайджанцы могли радоваться только крыше над головой, у них не было даже элементарных бытовых удобств. Азербайджанцы рады хотя бы тому, что в условиях огромной социальной кризисной ситуации им удалось избежать конфронтации между местным населением и нахлынувшими беженцами.

Некоторые здания, в которых до сих пор ютятся беженцы, становятся все менее пригодными для жизни и подвергают людей опасности. В таких случаях их жителям предоставляется преимущество в получении нового государственного жилья. До начала этого года бюджетным работникам, потерявшим работу из-за оккупации, по словам Фуада Гусейнова, была назначена выплата среднемесячной зарплаты.

На окраине Баку в построенном для беженцев в 2013 году микрорайоне, который посетил «Lietuvos Žinios», живут сотни семей, большинство из них из оккупированного Арменией Зангеланского района. Здесь построен детский сад, школа и медицинский пункт. Большинство из здесь живущих людей нашли работу в Баку, в основном в бюджетных заведениях – работают в школах, в здравоохранении либо служат в полиции и армии. Некоторые занимаются мелким бизнесом. Кстати, служить в армию охотно шли первые беженцы, а сейчас – их дети, все еще надеющиеся, что у них будет возможность с оружием в руках отвоевать потерянные дома.

В многоквартирных домах, которые на первый взгляд по качеству не уступают домам новой постройки в Вильнюсе, для заселяемых семей жилая площадь считалась исходя из числа членов семьи. Скажем, семье из двух человек предоставлялась однокомнатная квартира площадью около 45 квадратных метров.

Программа строительства жилья для беженцев продолжается и по сей день, но нет конкретных планов, когда все будут обеспечены жильем​​. По словам Фуада Гусейнова, из-за низких цен на нефть начиная с 2015 года, из-за падения курса национальной валюты маната приходится еще раз оценить планы финансирования программы размещения беженцев.

Детям рассказывают о настоящих домах

Дети, которых мы видели в микрорайонах беженцев, – уже третье поколение, и о потерянных домах их дедушек или отцов они знают только из рассказов. Беженцы очень заботятся об этом и рассказывают о потерянной родине не только дома, но и в детсадах и школах.

«Рассказываю детям о нашем крае, о тех местах, где мы жили. Рассказываю о природе, горах, лесах и трех протекающих через наш район речках», – говорил дедушка.

По словам Фуада Гусейнова, получить сведения с оккупированных территорий практически невозможно, однако на фотографиях со спутника видно, что бывшие места проживания азербайджанцев разрушены, некоторые – сравняли с землей. Никто не хочет переселяться в охваченный военным ужасом край, поэтому туда направляют армянских беженцев из Сирии, а азербайджанцам приходится рассказывать детям о том, чего они не увидят, даже если когда-нибудь им и удастся вернуться на земли их отцов и дедов.

Как говорил «Lietuvos Žinios» господин Кубиев: «Мы никогда не теряем надежду вернуться домой. Наш Президент дал слово, что мы сделаем это любой ценой. Мы верим ему, потому что хотим верить».

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