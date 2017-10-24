Новая система авторизации облегчит гражданам Грузии въезд в шенгенскую зону

2017-10-24 16:14 | www.trend.az | 3

По мнению заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили, новая система авторизации не осложнит, а облегчит гражданам въезд в зону Шенген, передает "Грузия Online".

По его заявлению "Интерпрессньюс", прохождение предварительной авторизации сократит вероятность возвращения с границы. Заместитель министра призывает общество, не отождествлять систему европейской пассажирской информации и авторизации (ETIAS) с возвращением виз.

"Это действительно не усложнит поездку в шенгенскую зону, в определенной степени, наверное, облегчит исходя из того, что по состоянию на сегодня, если у гражданина могла создаться проблема на границе в контексте возвращения назад, после заполнения этой аппликации такая вероятность еще больше снизится. Соответственно, будут сэкономлены средства и время. Думаю, не стоит относиться к этому критически. Просто Евросоюз старается усилить свою внутреннюю безопасность, и принимает подобные меры, они уже давно есть у Соединенных Штатов Америки. Когда гражданин Евросоюза отправляется в Америку, у него не спрашивают визу, но он тоже заполняет в интернете несколько страницы вопросника, и ждет ответа. Поэтому я призываю общество, не отождествлять это с возвращением к визам. Это не виза, это абсолютно другой формат, и гораздо меньше требований. Я бы его не назвал даже простым вопросником, исходя из того, что все-таки надо ждать ответа от соответствующих европейских служб, однако это не означает брать визу, или что-либо подобное"- заявил Вахтанг Махароблишвили.

Замминистра подчеркнул, что новая регуляция все еще находится в процессе рассмотрения, и никто не знает, сколько будут продолжаться консультации. На данном этапе Евросоюз преследует целью ввести ETIAS с 2020 года, но пока это ни факт.

Напомним, что комитет гражданской свободы, правосудия, и внутренних дел Европарламента (LIBE) 19 октября поддержал проект новых регуляций, согласно которым гражданам третьих стран, возможно, придется проходить авторизацию для безвизового передвижения в шенгенской зоне.

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