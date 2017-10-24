В Баку проходит встреча Совместной Рабочей Группы по военному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном

2017-10-24 17:11 | www.apa.az | 4

Сегодня в Баку началась первая встреча Совместной Рабочей Группы по военному сотрудничеству между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, стороны обсудят вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сфере, а также в области военной медицины и здравоохранения, проведения культурных и спортивных мероприятий, в том числе военно-гражданское сотрудничество и другие направления.



Встреча продлится до 25 октября.