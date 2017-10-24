«Ким Чен Ын» поприветствовал посетителей небоскреба Трампа – ВИДЕО

2017-10-24 13:50 | www.oxu.az | 3

Американский пранкстер QPark нанял двойника лидера КНДР Ким Чен Ына и отвел его в нью-йоркский небоскреб, которым владеет президент США Дональд Трамп.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, «Ким Чен Ын» в сопровождении притворившегося телохранителем пранкстера прогулялся по Нью-Йорку. Прохожие спрашивали псевдодиктатора, что он делает в Америке, вспоминали о дружбе лидера Северной Кореи с экстравагантным баскетболистом Деннисом Родманом и позировали для фотографий.

На Уолл-стрит парочка направилась в Трамп-билдинг и спросила охранника на ресепшн, не видел ли он президента США. «Боюсь, это секретная информация», - ответил тот. Затем QPark объявил, что «высший руководитель благодарит всех», после чего двойник лидера КНДР помахал рукой, и пара покинула здание.

Э.Д.

