Скандальная «Матильда» представлена в зале Laser в Park Cinema – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-24 14:00 | www.oxu.az | 3

23 октября в зале Laser кинотеатра Park Cinema состоялся пресс-показ нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда», на который были приглашены гости из театра Оперы и Балета, пресс-службы министерства культуры АР, медиа, известные кинорежиссеры, блоггеры, певцы, известные лица и деятели культуры, передает Oxu.Az.

Алексей Учитель снял красивую сказку о благородном принце и красавице балерине, об их пылкой любви и сословных барьерах, которые эту любовь сломали. О том, как долг победил естественную для двух молодых существ страсть. Обычно на таких фильмах зрители глотают слезы: они полюбили обоих, горячо сочувствуют их любви, но ценят верность долгу - вспомните щемящий финал "Римских каникул", где принцесса возвращается к своим государственным обязанностям, посылая любимому прощальный взгляд.

Это большое красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины Матильды, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была ещё и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в последнего наследника русского престола Николая II.

От истории в фильм взяты только те факты, которые придадут очередному киномифу подобие отлетевшей в прошлое реальности: эффектно воспроизведена катастрофа царского поезда у станции Борки, патетически оркестрована трагедия Ходынки, пышная сцена коронации подана как кульминация бури, разразившаяся в душе будущего императора. Ну, а после бури, как и свидетельствует история, придет умиротворение вернувшейся к жестким имперским установлениям жизни с ее государственными заботами и семейными радостями. Вплоть до трагического конца, о котором напомнят финальные титры.

Режиссер-постановщик: Алексей Учитель

Продюсер: Алексей Учитель, Александр Достман

Автор сценария: Александр Терехов

В главных ролях: Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте, Ларс Ейдингер, Томас Остермайер, Луиза Вольфрам, Сара Штейн, Галина Тюнина и др.

Ровно через 2 дня зрители смогут увидеть «Матильду» на больших экранах Park Cinema и составить собственное мнение о самой скандальной картине в истории российского кино.

Фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат в Азербайджане наравне с Россией 26 октября на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers-единственный в стране зал в формате IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

A.C.

