Ульви Мехти об истории польского кинематографа: Портреты узников Варшавского гетто и концлагеря Освенцима

2017-10-24 16:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проведенного в Баку проекта "Кино для социальных перемен" состоялись показы польских документальных фильмов, сообщает Trend Life.

Ведущим лектором программы стал азербайджанский киновед Ульви Мехти. Выступление охватывало масштаб и традиции истории польского кинематографа и роль документального кино послевоенного периода и до наших дней. Знаковой фигурой мирового кинематографа является режиссер Анджей Вайда известный зрителю по культовым фильмам "Пепел и Алмаз" (1958), "Человек из мрамора" (1976), "Катынь" (2007).

По словам Ульви Мехти, последний фильм-реквием мэтра "Врублевский глазами Вайды" стал символической данью памяти Вайды художнику Анджею Врублевскому – другу из послевоенного поколения.

"В документальном фильме-монографии о загадочно-неизвестном художнике, уста мэтра Анджея Вайды убедительно раскрывают всю мощь таланта и масштаб личности Врублевского, создававший портреты узников времен Варшавского гетто и концлагеря Освенцима. В ХХI веке благодаря исследовательским поискам Вайды, имя художника Врублевского и серии его работ "Расстрелы" стали достоянием мировой общественности", - отмечает киновед.

Также особое внимание лектора было уделено фильму "Зов Свободы" ("Zew Wolności"), где в хронологической последовательности следует авторское повествование о становлении и развитии рок-культуры при коммунистическом режиме Польской Народной Республики.

Фильм затрагивает драматические периоды истории второй половины ХХ века и борьбу польского народа с коммунистическим режимом, где рок-музыка явилась индикатором свободы слова и детонатором польской культурной революции. Интервьюерами в музыкальном фильме являются общественно-политические деятели, знаменитые музыканты и культурологи разных поколений, детализирующие исторические события начала 60-х по 80-е годы.

Киновед Ульви Мехти также вспомнил про свой вояж двухлетней давности в знаменитую Киношколу Лодзь, основателем которой был Анджей Вайда. За свое приглашение лектор выразил признательность руководству киношколы и дирекции института Адама Мицкевича. Напомним, что Ульви Мехти является членом гильдии киноведов и кинокритиков России, а также экспертом по кинематографии республик Закавказья в НИК (Новый Институт Культурологии) России.

Проект "Кино для социальных перемен" прошел при организации Института Адама Мицкевича, гуманитарного интернет-портала culture.pl при поддержке Центра Современного Искусства YARAT и посольства Польши в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)

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