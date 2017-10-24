Расследуется посещение мексиканскими парламентариями оккупированных земель Азербайджана - МИД

2017-10-24 16:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В парламенте Мексики расследуется вопрос посещения руководителем группы дружбы Мексика-Армения Бланкой Маргаритой Куата Домингес, членом этой группы Марией Кристиной Тересой Гарсиа Браво и другого сопровождавшего их лица оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территорий.

Об этом Trend во вторник сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В связи с этим посольству Азербайджана в Мексике даны соответствующие инструкции», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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