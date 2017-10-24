В Шемахе скончался 5-летний ребенок, на которого вылился кипяток

2017-10-24 14:06 | www.oxu.az | 3

В Шемахинском районе в результате несчастного случая погиб 5-летний ребенок.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован сегодня утром в селе Гаравелли Шемахинского района.

Так, на жительницу села Гаравелли Шафу Замин гызы Ширинову 2012 г.р. пролился кипяток.

Малолетний ребенок членами семьи незамедлительно был доставлен в Шемахинскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось.

Согласно информации, играя дома, Ш. Ширинова коснулась кастрюли с кипящей водой на плите. В результате кипяток вылился на ребенка.

Как сообщила врач Шемахинской центральной районной больницы Солмаз Тагиева, пациент при поступлении находился в агональном состоянии: «Ребенок с диагнозом термические ожоги различных частей тела 3-4 степени был помещен в хирургическое отделение. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось».

По факту ведется расследование.

A.M.