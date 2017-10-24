Перспективы развития евразийской интеграции рассмотрены на международной конференции в Минске

2017-10-24 16:39 | www.trend.az | 3

Перспективы развития евразийской интеграции рассмотрены на состоявшейся в Минске международной научно-практической конференции "Евразийский экономический союз: опыт и перспективы региональной интеграции", сообщили корреспонденту Белта организаторы.

В мероприятии, организованном ОО "Центр изучения внешней политики и безопасности" и Фондом им. Фридриха Эберта в Украине, приняли участие ученые, исследователи, представители государственных, общественных организаций Беларуси, Австрии, Армении, Германии, Казахстана, России. ЕАЭС как относительно новое интеграционное объединение привлекает внимание политиков, экспертов, широкой общественности как в странах - членах союза, так и за рубежом. Большой экономический, ресурсный, политический потенциал объединения является важным фактором трансформации международной системы.

Ученые и эксперты оценили высокий политический вес и значение ЕАЭС на постсоветском пространстве, а также обсудили правовые основы функционирования союза. В частности, председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович подчеркнул важность экспертной оценки результатов работы ЕАЭС и заявил о больших надеждах, возлагаемых на объединение странами-участницами. Он также выразил надежду на дальнейший поиск общих интересов в ЕАЭС и таких крупных международных объединениях, как Европейский союз, которые могли бы стать основой для дальнейших конструктивных взаимоотношений и диалога.

Замдиректора берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский в своем докладе рассказал о достаточно широком, а зачастую и прямо противоположном восприятии ЕАЭС и процессов интеграции немецкими СМИ, сделал вывод о его зависимости от политической ориентации и читательской аудитории. При этом немалое место занимают как откровенно позитивные, так и резко негативные оценки перспектив функционирования интеграционного объединения и его отношений с Евросоюзом. Петер Хавлик из Венского института международных экономических исследований представил перспективы выстраивания отношений по линии ЕС-ЕАЭС, отметил ряд диспропорций и дисбалансов, которые препятствуют взаимодействию. По мнению эксперта, существующие барьеры в сотрудничестве двух объединений являются вызовом для специалистов евразийского пространства по поиску решения имеющихся проблем, исследования потенциала сотрудничества и выработки решений, которые бы содействовали развитию обеих интеграционных площадок.

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