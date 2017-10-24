В Баку создаются образцовые кварталы

2017-10-24 16:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе Баку начались работы по созданию образцовых кварталов, которые будут сданы до конца ноября, сообщили во вторник в Исполнительной власти Ясамальского района столицы.

Кварталы будут созданы по ул. 7-я Саллаханинская, ул. Шарифзаде и в жилом массиве Ени Ясамал.

Территория в 1,3 га по ул. 7-я Саллаханинская была занята и огорожена разными людьми, поэтому заборы были снесены, незаконные строения ликвидированы и подписано распоряжение о создании на данной территории образцового "Abad Həyət" («Благоустроенный двор»).

В сообщении говорится, что образцовый квартал можно назвать и парком отдыха, поскольку здесь будут проведены широкомасштабные работы по благоустройству, асфальтированию и озеленению, созданы прогулочные дорожки площадью около 2000 квадратных метров, футбольный стадион площадью 450 квадратных метров, установлены беседки и скамьи, спортивные тренажеры, различное развлекательно-игровое оборудование для детей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.