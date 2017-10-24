Altes Group оказывает давление на семью Азера Гариба

2017-10-24 14:20 | www.oxu.az | 3

Известный журналист Азер Гариб готовится подать в суд на компанию Altes Group.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в Facebook он написал, что Altes Group оказывает давление на его семью.

«Представитель Altes пришел на работу к моей супруге и передал ей адресованный мне ультиматум, при свидетелях произнес клеветническую и лживую речь, а затем стал угрожать моей супруге судом.

Цель этого бесчестья (другое непечатное слово я не стану употреблять) мне ясна – склонить меня к незаконным действиям путем вовлечения в дело членов моей семьи. Но такие поступки, показывающие уровень противной стороны, лишь укрепляют мою решимость, еще больше ужесточают позицию. Я буду действовать строго в рамках закона. Те, кто знаком с моим пером, знают, что я мог бы изложить свои мысли о тех, кто дал такое указание, более резко и четко, но адвокат не разрешает…», - написал А.Гариб.

Э.А.

