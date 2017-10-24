В Урмии толпа сожгла школу для девочек – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-24 14:27 | www.oxu.az | 3
В населенном преимущественно азербайджанцами городе Урмия в провинции Западный Азербайджан начались беспорядки. Возмущенные жители города стихийно собрались у здания школы для девочек и подожгли ее.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Rudaw.
Причиной беспорядков стали распространившиеся слухи о том, что чиновник из министерства образования якобы изнасиловал 12-летнюю курдскую девочку, учащуюся в этой школе.
Эти слухи начали активно распространяться в социальных сетях и спустя несколько часов школу для девочек окружила возмущенная толпа, которая подожгла здание.
Заместитель министра политических дел Западного Азербайджана попытался успокоить протестующих, признав тот факт, что чиновник преступил закон и это дело будет расследовано.
Н.О.