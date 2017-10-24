Обнародованы адреса сносимых и строящихся домов в одном из районов Баку

2017-10-24 16:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - До 2020 года в Ясамальском районе Баку будет снесен еще ряд аварийных домов, на месте которых будут построены новые здания, сообщили во вторник в Исполнительной власти Ясамальского района столицы.

Строительство 11 новых зданий уже началось по адресам: ул. Аббаса Мирза Шарифзаде, 33, 86, 122, ул. Акима Алиева, 3, ул. Исфендияра Зюлалова, 19, ул. Мухаммеда Нахчывани, 25, ул. Сулеймана Дадашева, кварталы 568 и 16/33, 15/42, 13/38, ул. Захида Халилова, кварталы 568 и 14/40, 18/46.

Жители аварийных домов переселены в арендованные квартиры, проживание в которых до вселения в новые дома оплачивается.

Кроме того, на месте двухэтажных аварийных зданий по адресу ул. Захида Халилова, 30, 32, 34 разрешено строительство двублочного здания, а на месте зданий по ул. Захида Халилова, 48А и ул. Абдуррагимбека Ахвердиева, 2, срок эксплуатации которых истек - трехблочного здания. Также на месте частных домов по ул. Аббаса Мирза Шарифзаде, 162 и 174, Исмаилбека Гутгашенлы, Кязыма Кязымзаде, Айны Султановой, Назима Хикмета, Хыдыра Мустафаева, срок эксплуатации которых истек, разрешено проектирование новых жилых зданий. Уже началось переселение жильцов домов, проживающих по улицам Захида Халилова, 30, 32 и 34, Аббаса Мирза Шарифзаде, 162 и 174.

В целом запланировано строительство 19 жилых зданий (821 квартира) и 228 частных домов, снос 1 049 квартир и частных домов, на месте которых будут построены 3 382 квартиры общей площадью 303 422 квадратных метра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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