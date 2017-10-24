Эльшад Хосе после "Машын-шоу" вернулся на эстраду (ФОТО, АУДИО)

2017-10-24 16:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский репер Эльшад Хосе после участия в популярном телевизионном реалити-шоу "Машын: Противостояние мужчин и женщин" решил вернуться на эстраду. На протяжении последних трех лет Эльшад отдалился от эстрады. Совсем недавно поклонники смогли увидеть его артистический талант в художественном фильме "Mələyin öpüşü" ("Поцелуй ангела"), в котором он сыграл главную роль вместе со своей экс-супругой, танцовщицей Оксаной Расуловой.

Сегодня азербайджанский репер представил в социальных сетях дуэт с молодой певицей Далия - композицию "Yenə də telefon" ("Опять телефон"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Автором слов композиции является сам Эльшад Хосе, музыки – Огтай Набзи, микс-мастеринг – Олег Наумов.

Дуэт также представил совместный фотопроект, и снимет клип на композицию.

(Автор: Джани Бабаева)

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