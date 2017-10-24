Собчак назвала Крым украинским

2017-10-24 17:40 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом телеведущая заявила во время первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентских выборах.

«Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема», - отметила она.

Она подчеркнула, что отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.

«Украина - это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения - это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», - сказала она.

В Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на «дешевый популизм».

Отметим, президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Россия и Великобритания. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии суверенитета и безопасности, в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В Кремле подчеркивали, что гарантии России по меморандуму распространялись на угрозу суверенитету Украины. При этом Москва исполняет свои обязательства, а обвинения в ее адрес безосновательны.