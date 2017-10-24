Министр назвал основную проблему отечественного образования

2017-10-24 14:35 | www.oxu.az | 3

«Сейчас основная проблема, связанная с обучающимися на степени докторантуры и магистратуры в Азербайджане, в том, что подготовка научных кадров в высших учебных заведениях осуществляется не за счет государства, а за счет средств самих вузов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил на XXI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По его словам, такой подходит создает основу для наблюдаемых в последние годы некоторых отрицательных явлений и не полностью отражает приоритеты государственной политики.

Что касается организации исследовательской работы, министр отметил, что это превращается в решающий фактор постоянно растущей между университетами конкуренции:

«Среди критериев подготовки мировых рейтинговых списков исследовательская деятельность имеет вес в 20%. С принятием закона «О научной деятельности» предусматривается создание исследовательских университетов. Получившим этот статус университетам будет выделена соответствующая материальная поддержка от государства. В исследовательских университетах наряду с проведением фундаментальных и исследовательских работ, планируется кадровое и информационное обеспечение сфер, опирающихся на технологии и имеющих научное содержание».

Э.А.

