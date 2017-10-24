В Шемахе грузовик наехал на стадо коров

2017-10-24 14:43 | www.oxu.az | 4

В Шемахинском районе в результате автомобильной аварии произошла массовая гибель скота.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня утром на дороге Шемаха-Гёйлер-Падарчёль.

Грузовой автомобиль марки SHACMAN сбил 16 коров, принадлежащих жителям села Гёйлер. В результате погибли 8 голов скота, остальные были искалечены. Сельчанам нанесен ущерб в общем размере 15 тыс. манатов.

По факту в Отделении полиции Шемахинского района ведется расследование.

A.M.

