Обвиняемый в мошенничестве следователь освобожден в зале суда - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-10-24 17:53 | www.apa.az | 3

В Сабаильском районном суде начался процесс по делу обвиняемого в мошенничестве и других преступлениях следователя прокуратуры города Баку Мушфига Аббасова.

Как сообщает АПА, на заседании адвокат следователя подал ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Ходатайство было удовлетворено, следователь – освобожден. Избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом. М. Аббасов сказал, что не считает себя виновным.

Отметим, некоторое время назад в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в отношении старшего следователя Следственного управления прокуратуры города Баку было возбуждено уголовное дело по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 178 (мошенничество). М. Аббасов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица по этим статьям. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Он был отстранен от должности до принятия окончательного решения по делу.