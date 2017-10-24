Азербайджан вдвое увеличил импорт мяса

2017-10-24 14:50 | www.oxu.az | 3

В январе-сентябре этого года в Азербайджан было импортировано продуктов питания на сумму 971,8 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в импорте продуктов питания в номинальном выражении зафиксирован рост в годовом сравнении на 2,3%.

За отчетный период импорт мяса вырос на 91,57% до 46,552 млн долларов, молока – на 69,02% до 9,720 млн долларов, сливочного масла и других молочных продуктов – на 27,65% до 49,065 млн долларов, чая – на 29,89% до 39,236 млн долларов, фруктов и овощей – на 0,22% до 91,465 млн долларов.

За этот период импорт пшеницы сократился на 34,57% до 136,361 млн долларов, сахара – на 5,96% до 124,467 млн долларов.

Э.А.

