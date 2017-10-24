Мамедъяров: Мы видим, что конфликты все еще не урегулированы

2017-10-24 14:56 | www.oxu.az | 4

«Несмотря на то, что число покинувших свои дома людей достигло невиданного уровня в 65,6 млн человек, мы видим, как приведшие к вынужденному переселению и страданиям людей конфликты все еще не урегулированы. Хоть сложное положение беженцев, мигрантов и освещается, международная общественность не должна забывать миллионы мужчин, женщин и детей – вынужденных переселенцев, которые вследствие конфликта подвергаются опасности и живут в разных уголках мира в плачевных условиях».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом во время выступления на организованной в рамках Конференции по Средиземноморью встрече на высоком уровне сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров:

«Для еще большего привлечения внимания к плачевным условиям проживания миллиона вынужденных переселенцев, выработке обдуманного подхода по предотвращению таких случаев, устранению причин, стоящих в корне этой проблемы, необходима совместная деятельность на всех уровнях. Мы верим, что ОБСЕ также должна сыграть роль платформы для оценки всесторонних ответных мер в сфере защиты прав вынужденных переселенцев».

Министр отметил, что деликатное отношение Азербайджана к вопросу вынужденных переселенцев можно понять: «В нашей стране вынужденное переселение является результатом продолжающейся и сегодня оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих к нему районов, что является грубым нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Грубо нарушив международное гуманитарное право, Армения осуществила в отношении проживавших на оккупированных территориях Азербайджана и в Армении около миллиона азербайджанцев политику этнической чистки. В результате этого Азербайджан стал одним из стран с самым большим числом вынужденных переселенцев на душу населения. Сегодня из-за роста численности населения число вынужденных переселенцев превышает 1,2 млн человек. Единственный путь решения проблемы вынужденных переселенцев – это их безопасное и достойное возвращение на свои родные земли, и для нашего правительства это остается приоритетным вопросом».

Н.О.

