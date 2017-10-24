Авиакомпания «Сомон Эйр» открывает новый рейс из Душанбе в Сеул

2017-10-24 17:46 | www.trend.az | 4

Согласно договорённости глав государств и правительств Республики Таджикистан и Южной Кореи, с целью развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере воздушных перевозок, авиакомпания «Сомон Эйр» объявляет об осуществлении технического рейса по маршруту Душанбе — Сеул.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе данной авиакомпании, рейс состоится 31 октября в 9-00. На борту авиалайнера Боинг 737-900 будет находиться делегация, которая примет участие в переговорах по открытию регулярного рейса, призванного не только соединить Республику Таджикистан и Южную Корею прямым воздушным сообщением, но и наладить туристические отношения между странами.

Также напомним, что 31 октября состоится открытие рейса по маршруту Куляб — Москва — Куляб. Из Куляба в московский аэропорт «Внуково» «Сомон Эйр» будет осуществлять 3 рейса в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Куляба – 17-00 по местному времени. Все рейсы будут осуществляться на самолётах Боинг 737.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

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