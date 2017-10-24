С начала года граждане Азербайджана за свой счет построили более восьми тысяч домов

2017-10-24 17:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года граждане Азербайджана за свой счет построили 8,5 тысячи частных домов общей площадью один миллион 228,7 тысячи квадратных метров.

По данным Государственного комитета по статистике, 447,8 тысячи квадратных метров частных жилых домов, или 36,4 процента, было построено в сельской местности. Средняя площадь построенных за счет населения частных домов составляет 143,9 квадратных метра.

Отметим, что 48,9 процента частных домов было построено в Нахчыванской Автономной Республике, Баку, Лянкяране и Шеки, Абшеронском, Газахском, Товузском, Шамкирском, Джалилабадском и Габалинском районах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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