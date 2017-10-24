В Азербайджане отметят 135-летний юбилей Гусейна Джавида

2017-10-24 18:32 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 135-летнего юбилея поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Как сообщает АПА, Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики, Национальной Академией Наук Азербайджана и Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 135-летнему юбилею Гусейна Джавида.