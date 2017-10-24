«Лоту Гули» выпущен на свободу

2017-10-24 19:19 | www.apa.az | 5

Отбывавший заключение в Азербайджане Надир Салифов, известный как «Лоту Гули», выпущен на свободу.

Как сообщает АПА, на состоявшемся 24 октября заседании Гарадагского районного суда под председательством Садреддина Гаджиева было рассмотрено ходатайство об освобождении Надира Салифова от оставшейся части наказания.

Заседание прошло в закрытом режиме и без участия Салифова. Ходатайство было удовлетворено.

Оставшаяся часть срока его тюремного заключения заменена условным наказанием. Сегодня Надир Салифов покинул пенитенциарное учреждение, в котором содержался.

Его адвокаты, Министерство юстиции и Пенитенциарная служба никак не прокомментировали событие.

Первым информацию об освобождении «Лоту Гули» распространил сайт musavat.com.