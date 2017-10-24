Творец победы Ельцина в 1996 году возглавил штаб Собчак

2017-10-24 15:02 | www.oxu.az | 3

Начальником предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сама Собчак объявила на пресс-конференции.

«Он один из руководителей кампании [Бориса] Ельцина 1996 года, если вы помните», - сказала телеведущая.

Также в ее штаб войдут политтехнологи Виталий Шкляров, который займется онлайн-продвижением кампании, и Алексей Ситников, который будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами, а также политконсультант Марина Литвинович. Пресс-секретарем Собчак станет журналистка Ксения Чудинова.

Избирательная кампания должна стартовать в декабре, а выборы пройдут в марте 2018-го.

По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику. «Сразу после победы папа предложил Игорю стать главой его администрации. Настолько он его ценил», - писала она в своем блоге. Однако, как отмечала Юмашева, медиаменеджер сразу же отверг это предложение.

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию «Останкино», а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

Н.О.