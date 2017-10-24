Bakcell поддержал конференцию по цифровому торговому хабу Азербайджана

2017-10-24 17:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При спонсорской поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета Азербайджана, в Баку прошла первая международная конференция «Цифровой Торговый Хаб Азербайджана – перспективы развития». Организатором данного мероприятия выступил Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На конференции были представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в данной области, а также применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики также выступили с презентациями о новых возможностях для упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, регистрации и управлении компаниями в режиме онлайн, были представлены новые решения в сфере электронного банкинга.

В работе конференции приняли участие представители Европейского Союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из Великобритании, России, Эстонии, США, Польши, Швейцарии и других стран, а также представители государственных структур и общественных организаций Азербайджана.

Следует отметить, что в рамках конференции были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и престижными организациями различных стран.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, необходимо посетить сайт bakcell.com или позвонить по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, можно позвонить по номеру 055 000 05 55.

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