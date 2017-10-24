Азербайджан и Казахстан пересмотрят проект "дорожной карты" по увеличению товарооборота (ФОТО)

2017-10-24 17:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан намерены пересмотреть проект "дорожной карты" по увеличению товарооборота и расширению торгово-экономического сотрудничества между странами. Данное решение было принято по итогам встречи министра энергетики Азербайджана Первиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Бейбитом Исабаевым, состоявшейся во вторник в Баку, сообщает министерство энергетики.

В ходе встречи стороны отметили текущее развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном, важность расширения экономических связей, и то, что взаимовыгодное сотрудничество даст новые импульсы связям в энергетическом секторе.

Министр энергетики отметил, что предстоящий визит в Азербайджан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева имеет важнейшее значение.

"Перед визитом главы обоих государств поручили ряд важных заданий азербайджано-казахской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. С целью увеличения товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном и использования экспортно-импортного потенциала обеих стран было признано целесообразным проведение 14-го заседание совместной межправкомиссии до конца года", - сказал Шахбазов.

На встрече также были проведены обсуждения по конкретным сферам и направлениям готовящейся "дорожной карты" с целью увеличения товарооборота и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. На основании новых предложений была отмечена важность пересмотра документа.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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