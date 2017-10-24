Собчак назвала Крым украинским

2017-10-24 15:14 | www.oxu.az | 4

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, сочла нелегитимными действия России с Крымом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение она высказала на своей пресс-конференции во вторник, 24 октября.

«С точки зрения международного права, Крым — украинский (...) Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что эта ситуация требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов.

Н.О.

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