Отправлен первый грузовой поезд, который пройдет по БТК

2017-10-24 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой поезд, который пройдет по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отправлен из Казахстана, говорится в сообщении компании ADY Express ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги"), распространенном во вторник.

Первый поезд, состоящий из 82 контейнеров, отправлен со станции Костанай в Казахстане. Конечным пунктом поезда станет турецкий Мерсин.

Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку.

Железная дорога БТК строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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