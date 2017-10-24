В Баку проходит встреча азербайджано-иранской рабочей группы по военному сотрудничеству (ФОТО)

2017-10-24 17:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит первая встреча совместной азербайджано-иранской рабочей группы по военному сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном о вторник.

Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, руководителем совместной рабочей группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству с иранской стороны, генерал-майором Ходжатуллахом Горейши.

Поприветствовав гостей, Закир Гасанов поздравил с началом работы совместной рабочей группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран и подчеркнул, что это сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений в сфере обороны и безопасности. Было отмечено, что фундамент проходящегося сегодня заседания был заложен во время обсуждения вопросов создания совместной рабочей группы между вооруженными силами двух стран, состоявшегося в ходе встреч, проведенных в рамках визита министра обороны Ирана в Азербайджан в 2015 году.

Гасанов проинформировал гостя, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы на протяжении многих лет оккупированы Армении, в результате чего более одного миллиона человек стали вынужденными переселенцами, и добавил, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Выразив удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в военной сфере, Горейши отметил значимость взаимных визитов военных специалистов в развитии этих отношений. Касаясь военно-политической ситуации на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахской проблемы, гость подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта, довел до сведения, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в военной сфере, вопросах безопасности в бассейне Каспийского моря и других проблемах, представляющих взаимный интерес.

Визит продлится до 25 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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