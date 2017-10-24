Замглавы МИД: «Если Армения смирится с реальностью, то карабахский конфликт может найти свое решение»

2017-10-24 20:01 | www.apa.az | 4

«Первые годы членства Азербайджана в ООН совпали по времени с агрессией Армении против нашей страны. И сегодня оккупация со стороны Армении является основной причиной, препятствующей устойчивому развитию Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сказал замглавы МИД АР Махмуд Мамедгулиев, выступая на мероприятии, посвященном 72-летию со дня учреждения ООН и 25-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

«К сожалению 4 резолюции СБ ООН, в которых содержится требование о выводе с оккупированных земель Азербайджана вооруженных сил агрессора Армении, все еще не выполнены. Этот конфликт может найти свое решение исключительно в рамках суверенитета Азербайджана и международно признанных границ нашей страны. Чем скорее смирится Армения с существующей реальностью и выведет свои силы из оккупированных районов, тем быстрее нагорно-карабахский конфликт может найти свое решение. Урегулирование конфликта принесет пользу и странам региона», - подчеркнул он.