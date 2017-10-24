Завод в северном Казахстане будет выпускать новую продукцию для нефтегазового комплекса

2017-10-24 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завод «Мунаймаш» в северном Казахстане осуществляет постепенный переход к новым технологиям, заменяя старые станки на высокопроизводительные.

В этом году завод закупил современный фрезерный станок за 60 миллионов тенге. Оборудование даст возможность расширить выпуск линейки продукции для нефтегазового комплекса и машиностроения.

«Новый станок может работать в пяти координатах. Мы будем выпускать пакеры, которые используются для капитального и текущего ремонта скважин. Изделие очень сложное. В Казахстане пока еще никто пакеры не выпускает», - сказал генеральный директор АО «Мунаймаш» Спартак Пушкарев в ходе визита акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова на завод.

В следующем году руководство завода планирует вложить 100 миллионов тенге в сопутствующее оборудование. Ранее на предприятии закупили 12 высокопроизводительных станков. Общая стоимость инвестиций в этом году составила 200 миллионов тенге.

Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира по подтвержденным запасам нефти, обладая тремя процентами мировых запасов "черного золота".

Нефтегазоносные районы занимают 62 процента площади страны и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-ти находятся в разработке. Более 90 процентов запасов нефти сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70 процентов запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 миллионов тонн. Крупнейшее месторождение области – "Тенгизское" (начальные извлекаемые запасы – 781,1 миллиона тонн). На долю остальных месторождений области приходится около 150 миллионов тонн. Более половины этих запасов сосредоточено на двух месторождениях – "Королевское" (55,1 миллиона тонн) и "Кенбай" (30,9 миллиона тонн).

Официальный курс на 24 октября составляет 336,05 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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