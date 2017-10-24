Бывшая сотрудница министерства арестована в зале суда

2017-10-24 15:40 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве врача-педиатра Самиры Мансуровой и в прошлом ответственного сотрудника Минобразования Айтекин Багировой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на суде под председательством Мирзы Ханкишиева был зачитан приговор обвиняемым.

Согласно вердикту, Мансурова приговорена к лишению свободы сроком на 8 лет.

В отношении находящейся под домашним арестом Айтекин Багировой вынесен приговор о лишении свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев. С собой в тюрьму она возьмет своего годовалого ребенка.

Согласно обвинению, оба подсудимых совершили мошенничество путем присвоения в общей сложности 60 тысяч манатов, взятых у граждан в обмен на обещание трудоустройства. Они были задержаны на основании жалобы потерпевших. В отношении Самиры Мансуровой была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Айтекин Багировой – в виде пребывания под надзором полиции.

Э.А.

