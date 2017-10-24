Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Лянкяран

2017-10-24 18:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Лянкяран.

Согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в указе Президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» будет выделено 2,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.