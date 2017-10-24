Временно ограничивается движение автотранспорта на южном выезде из Баку

2017-10-24 18:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего утра временно будет ограничено движение автотранспортных средств на участке автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии - от Бакинского дворца водных видов спорта до Бибиэйбатской мечети, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном во вторник.

Ограничение вводится в связи с ремонтными работами и будет действовать до их завершения.

Водителям рекомендуется пользоваться участком этой же дороги, проходящей через «20-й участок».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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