Саакашвили могут экстрадировать

2017-10-24 15:50 | www.oxu.az | 3

Миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«У меня есть новость: если раньше я говорил, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможной его депортацию или экстрадицию, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца… и господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился. Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это», - заявил генпрокурор журналистам.

Луценко также обвинил Саакашвили в том, что он «перешел красную линию», устраивает провокации «с целью личного захвата власти».

Н.О.