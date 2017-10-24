МИД о поездке мексиканских парламентариев в Карабах

2017-10-24 15:56 | www.oxu.az | 4

"Глава группы дружбы с Арменией в мексиканском парламенте Куата Домингес Бланка Маргарита, член данной группы Гарсия Браво Мария Кристина Тереза и другие сопровождавшие их лица совершили незаконный визит на оккупированные армянскими войсками земли Азербайджана".

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

"Этот вопрос расследуется. В частности, посольству Азербайджанской Республики в Мексике дана соответствующая инструкция"», - заявил он.

Н.О.

