Производство хлопка в Азербайджане выросло втрое

2017-10-24 18:26 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - По данным на 24 октября в Азербайджане было собрано 123,97 тысячи тонн хлопка, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 41,87 тысячи тонн хлопка.
В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 18,88 тысячи тонны хлопка.
Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.
|
Районы
|
Посевная площадь в гектарах
|
Урожай в тоннах
|
2017 год
|
2016 год
|
В 2017 году по отношению к 2016
|
По состоянию на 24 октября 2017 года
|
По состоянию на 24 октября 2016 года
|
В 2017 году по отношению к 2016
|
Всего по республике
|
136413,2
|
51369
|
2,7 раза
|
123966,21
|
41867
|
3 раза
|
Агджабединский
|
9550
|
3711
|
2,6 раза
|
11332,44
|
3856,4
|
2,9 раза
|
Агдамский
|
3005
|
390
|
7,7 раза
|
3854,16
|
485
|
7,9 раза
|
Агдашский
|
3000
|
1154
|
2,6 раза
|
2142
|
903
|
2,4 раза
|
Агсуинский
|
2500
|
1104
|
2,3 раза
|
1552,6
|
571,1
|
2,7 раза
|
Бейлаганский
|
8550
|
4035
|
2,1 раза
|
9583,36
|
3245
|
3 раза
|
Бардинский
|
8518,5
|
2749
|
3,1 раза
|
11311,12
|
3349,6
|
3,4 раза
|
Билясуварский
|
11351,8
|
5736
|
2 раза
|
14379
|
4310,2
|
3,3 раза
|
Джалилабадский
|
500
|
426
|
117,4 %
|
642,3
|
243,3
|
2,6 раза
|
Физулинский
|
2050
|
505
|
4,1 раза
|
1139,4
|
207,6
|
5,5 раза
|
Геранбойский
|
5000
|
2024
|
2,5 раза
|
3443,8
|
2771
|
124,3%
|
Гейчайский
|
-
|
200
|
-
|
-
|
76,2
|
-
|
Гаджигабульский
|
1203,9
|
526
|
2,3 раза
|
392,61
|
272,2
|
144,2%
|
Имишлинский
|
15641,5
|
4746
|
3,3 раза
|
7988,97
|
3314,5
|
2,4 раза
|
Кюрдамирский
|
4027
|
1911
|
2,1 раза
|
3010,32
|
1090
|
2,8 раза
|
Нефтчалинский
|
11111
|
1541
|
7,2 раза
|
6000,63
|
841
|
7,1 раза
|
Саатлинский
|
17220
|
8028
|
2,1 раза
|
18879,9
|
6354
|
3 раза
|
Сабирабадский
|
15055
|
6113
|
2,5 раза
|
11801,78
|
4058
|
2,9 раза
|
Сальянский
|
7052,4
|
2286
|
3,1 раза
|
5534,3
|
990,8
|
5,6 раза
|
Самухский
|
53
|
330
|
16,1%
|
14,41
|
559
|
2,6%
|
Тертерский
|
3123
|
1035
|
3 раза
|
5187,76
|
1370
|
3,8 раза
|
Уджарский
|
2500
|
510
|
4,9 раза
|
1225,64
|
150,6
|
8,1 раза
|
Евлахский
|
2168
|
1435
|
1,5 раза
|
1645,01
|
2367
|
69,5%
|
Зардабский
|
3232,3
|
874
|
3,7 раза
|
2904,7
|
481,5
|
6 раза
(Автор: Анвар Мамедов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.