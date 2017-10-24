Производство хлопка в Азербайджане выросло втрое

2017-10-24 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По данным на 24 октября в Азербайджане было собрано 123,97 тысячи тонн хлопка, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 41,87 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 18,88 тысячи тонны хлопка.

Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

Районы Посевная площадь в гектарах Урожай в тоннах 2017 год 2016 год В 2017 году по отношению к 2016 По состоянию на 24 октября 2017 года По состоянию на 24 октября 2016 года В 2017 году по отношению к 2016 Всего по республике 136413,2 51369 2,7 раза 123966,21 41867 3 раза Агджабединский 9550 3711 2,6 раза 11332,44 3856,4 2,9 раза Агдамский 3005 390 7,7 раза 3854,16 485 7,9 раза Агдашский 3000 1154 2,6 раза 2142 903 2,4 раза Агсуинский 2500 1104 2,3 раза 1552,6 571,1 2,7 раза Бейлаганский 8550 4035 2,1 раза 9583,36 3245 3 раза Бардинский 8518,5 2749 3,1 раза 11311,12 3349,6 3,4 раза Билясуварский 11351,8 5736 2 раза 14379 4310,2 3,3 раза Джалилабадский 500 426 117,4 % 642,3 243,3 2,6 раза Физулинский 2050 505 4,1 раза 1139,4 207,6 5,5 раза Геранбойский 5000 2024 2,5 раза 3443,8 2771 124,3% Гейчайский - 200 - - 76,2 - Гаджигабульский 1203,9 526 2,3 раза 392,61 272,2 144,2% Имишлинский 15641,5 4746 3,3 раза 7988,97 3314,5 2,4 раза Кюрдамирский 4027 1911 2,1 раза 3010,32 1090 2,8 раза Нефтчалинский 11111 1541 7,2 раза 6000,63 841 7,1 раза Саатлинский 17220 8028 2,1 раза 18879,9 6354 3 раза Сабирабадский 15055 6113 2,5 раза 11801,78 4058 2,9 раза Сальянский 7052,4 2286 3,1 раза 5534,3 990,8 5,6 раза Самухский 53 330 16,1% 14,41 559 2,6% Тертерский 3123 1035 3 раза 5187,76 1370 3,8 раза Уджарский 2500 510 4,9 раза 1225,64 150,6 8,1 раза Евлахский 2168 1435 1,5 раза 1645,01 2367 69,5% Зардабский 3232,3 874 3,7 раза 2904,7 481,5 6 раза

(Автор: Анвар Мамедов)

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