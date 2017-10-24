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Производство хлопка в Азербайджане выросло втрое

2017-10-24 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По данным на 24 октября в Азербайджане было собрано 123,97 тысячи тонн хлопка, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 41,87 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 18,88 тысячи тонны хлопка.

Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

Районы

Посевная площадь в гектарах

Урожай в тоннах

2017 год

2016 год

В 2017 году по отношению к 2016

По состоянию на 24 октября 2017 года

По состоянию на 24 октября 2016 года

В 2017 году по отношению к 2016

Всего по республике

136413,2

51369

2,7 раза

123966,21

41867

3 раза

Агджабединский

9550

3711

2,6 раза

11332,44

3856,4

2,9 раза

Агдамский

3005

390

7,7 раза

3854,16

485

7,9 раза

Агдашский

3000

1154

2,6 раза

2142

903

2,4 раза

Агсуинский

2500

1104

2,3 раза

1552,6

571,1

2,7 раза

Бейлаганский

8550

4035

2,1 раза

9583,36

3245

3 раза

Бардинский

8518,5

2749

3,1 раза

11311,12

3349,6

3,4 раза

Билясуварский

11351,8

5736

2 раза

14379

4310,2

3,3 раза

Джалилабадский

500

426

117,4 %

642,3

243,3

2,6 раза

Физулинский

2050

505

4,1 раза

1139,4

207,6

5,5 раза

Геранбойский

5000

2024

2,5 раза

3443,8

2771

124,3%

Гейчайский

-

200

-

-

76,2

-

Гаджигабульский

1203,9

526

2,3 раза

392,61

272,2

144,2%

Имишлинский

15641,5

4746

3,3 раза

7988,97

3314,5

2,4 раза

Кюрдамирский

4027

1911

2,1 раза

3010,32

1090

2,8 раза

Нефтчалинский

11111

1541

7,2 раза

6000,63

841

7,1 раза

Саатлинский

17220

8028

2,1 раза

18879,9

6354

3 раза

Сабирабадский

15055

6113

2,5 раза

11801,78

4058

2,9 раза

Сальянский

7052,4

2286

3,1 раза

5534,3

990,8

5,6 раза

Самухский

53

330

16,1%

14,41

559

2,6%

Тертерский

3123

1035

3 раза

5187,76

1370

3,8 раза

Уджарский

2500

510

4,9 раза

1225,64

150,6

8,1 раза

Евлахский

2168

1435

1,5 раза

1645,01

2367

69,5%

Зардабский

3232,3

874

3,7 раза

2904,7

481,5

6 раза

(Автор: Анвар Мамедов)

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