Около 100 текстильных компаний Узбекистана презентовали продукцию на международной ярмарке

2017-10-24 18:40 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Около 100 компаний Узбекистана – производителей текстильной и швейно-трикотажной продукции принимают в этом году участие в Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарке.

По данным «Узбеклегпрома», их возможности представлены на презентационных стендах, 25 из которых - эксклюзивны по своему содержанию и наполнению.

Так, на выставке и ярмарке представлен широкий выбор продукции, такой как хлопчатобумажная пряжа и ткани, крашенная и смесовая пряжа, трикотажное полотно, готовые трикотажные и швейные изделия, махровая продукция, чулочно-носочные изделия, ткани специального назначения, домашний текстиль, спецодежда и форменная одежда и другие товары легкой промышленности.

В ходе ярмарки дизайн-центром при АО «Узбекенгилсаноат» организован показ мод, где представлены семь новых коллекций. Их авторами выступили предприятия «Узтекс», «Само», «Идеал», «Бонита», «Барчиной», «Чуст текс», «Контекс» и шесть независимых дизайнеров - Озода Исхакова, «Анор Ателье», «Гигу» (Гульчехра Юнусова), «Нооза» (Шахноза Гуломова), «Сабина Назар», «Ками ми».

Сегодня в структуру АО «Узбекенгилсаноат» (Узбеклегпром), объединяющего легкую промышленность Узбекистана, входит более 450 предприятий.

Всего их в стране насчитывается свыше трех тысяч.

По данным АО «Узбекенгилсаноат», за годы независимости в легкую промышленность страны привлечено более 2,5 миллиарда долларов инвестиций. За этот период введено в эксплуатацию свыше 300 крупных современных производств.

Сегодня предприятия легкой промышленности Узбекистана поставляют отечественную текстильную продукцию в более чем 50 стран мира. Ежегодный объем экспорта составляет свыше одного миллиарда долларов.

На действующих по всей стране предприятиях легпрома трудятся более 100 тысяч человек.

В числе приоритетов отрасли - ускоренное создание производственных мощностей по переработке хлопкового волокна в хлопковую пряжу на уровне не менее 80 процентов от объема производства волокна в стране.

Добавим, что в отрасли до 2019 года планируется реализовать более 150 проектов общей стоимостью свыше одного миллиарда долларов. Их осуществление позволит в два раза увеличить уровень мощностей производства полуфабрикатов и готовых текстильных изделий и повысить экспортный потенциал текстильной и швейно-трикотажной промышленности страны более чем в два раза.

Официальный курс на 24 октября составляет 8 058,77 UZS/USD.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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